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Купить вилла в Poggibonsi, Италия

Вилла В архив
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4 объекта найдено
Вилла 12 спаленв Poggibonsi, Италия
Вилла 12 спален
Poggibonsi, Италия
25 Количество комнат 8 ванных комнат 1 250 000 м²
€ 15,000,000
Поджибонси, как и многие тосканские города, родился из древней истории, которая культурно от…
Вилла 3 спальнив Poggibonsi, Италия
Вилла 3 спальни
Poggibonsi, Италия
4 Количество комнат 300 м²
€ 1,500,000
CA-1389. Вилла с прекрасным видом на холмы КьянтиВилла находится в доминирующем расположении…
Вилла 3 спальнив Poggibonsi, Италия
Вилла 3 спальни
Poggibonsi, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 1,500,000
Вилла, с панорамным видом, на озеро Массачукколи и Тирренское море, расположенная в уникальн…
Вилла 4 спальнив Poggibonsi, Италия
Вилла 4 спальни
Poggibonsi, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 1,500,000
Усадьба в живописном уединённом месте, с потрясающим видом на тосканские холмы, расположенна…
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