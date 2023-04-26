Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Калабрия
  4. Вибо-Валентия
  5. Pizzo
  6. Виллы

Виллы с видом на море в Pizzo, Италия

Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 16 комнат в Терни, Италия
Дом 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат 500 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1244 Название недвижимости: Casa Laguna Расположение: в стране Город / Гор…
Вилла 6 спален в Ареццо, Италия
Вилла 6 спален
Ареццо, Италия
160 м²
€ 2,075,813
Элегантная вилла находится на холме в провинции Ареццо, Тоскана. Дом окружён территорией, пл…
Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 100 м²
€ 530,000
LH-3T62. Новая квартира в новострое у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ центральной части о…
Вилла 4 спальни в Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат 600 м²
€ 6,500,000
VB-VILROMA. Очаровательная вилла в РимеОчаровательная вилла 600 кв.м. с садом 400 кв.м., рас…
Квартира 1 спальня в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 1 спальня
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м²
€ 435,000
Шикарная квартира, в комфортабельной резиденции, построенной в традиционном ладинском стиле,…
Квартира 4 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 Количество комнат 120 м²
€ 450,000
LH-2Q02. Большая квартира с видом на море в Сан-Ремо В Сан-Ремо, всего в нескольких шагах от…
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
540 м²
€ 1,300,000
PL-171019-1. Прекрасная классическая вилла в Вербании в элитной зонеПрекрасная классическая …
Вилла 3 спальни в Вентимилья, Италия
Вилла 3 спальни
Вентимилья, Италия
4 Количество комнат 265 м²
€ 530,000
KK-280817. Вилла на продажу, Лигурия, Вентимилья Вилла недавно полностью реконстрированная, …
Вилла 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 131 м²
€ 773,000
GA-V001344. Эксклюзивный дом с видом на озеро и террасой в Дезенцано-дель-ГардаРасположенно…
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат 1 022 м²
€ 17,000,000
LD-0537. Великолепная усадьба в окружении зеленых холмов КьянтиВ нескольких километрах от Фл…
Квартира 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат 156 м²
€ 549,000
LH-2Q15. Квартира в Италии, Лигурия, Сан-РемоВ одном из самых престижных резиденциальных рай…
Вилла 4 спальни в Ispra, Италия
Вилла 4 спальни
Ispra, Италия
5 Количество комнат 380 м²
€ 1,800,000
VB-65757. Элегантная вилла в Испре на озере МаджореЭлегантная вилла с колоннами постройки 19…
Realting.com
Перейти