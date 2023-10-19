Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Италия
  4. Pizzo
  5. Квартиры

Квартиры в Pizzo, Италия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 спальни в Менаджо, Италия
Вилла 4 спальни
Менаджо, Италия
Комнаты 5
Площадь 240 м²
VB-23651. Новая вилла в МенаджиоВеликолепная вилла 300 кв.м. находится в одной из самых живо…
€1,79 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ломбардия, Италия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ломбардия, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Новая, полностью меблированная квартира, в небольшой резиденции с бассейном в Манерба дель Г…
€170,000
Квартира 2 спальни в Alba Adriatica, Италия
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
EC-051117. АПАРТАМЕНТ В Г. АЛЬБА АДРИАТИКА, В 400 М ОТ МОРЯКвартира на продажу в г. Альба-Ад…
€99,450
Вилла 3 спальни в Moniga del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 260 м²
ABI-908L. Вилла на озере ГардаПрестижная, отедельностоящая вилла с панорамным видом на озеро…
€1,29 млн
Квартира 3 комнаты с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€600,942
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Cisterna di Latina, Италия
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Cisterna di Latina, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Эксклюзивная вилла находится в Чистерна-ди-Латина, в 50 км от Рима. Виллу окружает большой ч…
€650,000
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Италия
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Италия
Количество спален 5
Площадь 340 м²
Престижная вилла на побережье находится на юге Сицилии в Марине ди Рагузе. Вилла была постр…
€1,69 млн
Вилла 3 спальни в Агридженто, Италия
Вилла 3 спальни
Агридженто, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Отдельная вилла с входом как из Viale Minosse, так и из Viale на одной высоте над землей око…
€328,722
Таунхаус 4 спальни с подвалом в Ломбардия, Италия
Таунхаус 4 спальни с подвалом
Ломбардия, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Таунхаус с трёх сторон окружённый садом 500 кв.м. Очень спокойная жилая зона, расстояние до…
€751,177
Таунхаус 1 спальня в Cianciana, Италия
Таунхаус 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Двухэтажный таунхаус площадью около 23 кв.м на этаже плюс чердак общей площадью около 46 кв.…
€14,088
Вилла 4 спальни в Torri del Benaco, Италия
Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
В жилом районе городка Гарда, удобно расположенном рядом со всей инфраструктурой, в очень сп…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 5
Площадь 180 м²
PO-270317. Элитная вилла в Сан-Ремо. ИталияВилла находиться в элитном районе, общая площадь …
€1,54 млн
Realting.com
Перейти