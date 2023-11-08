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Жильё в Pizzo, Италия

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
€199,900
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продается часть виллы 8V в жилом комплексе Пиццо Бич Клаб — Калабрия. Комфортабельная вилла,…
€299,000
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
В десяти минутах езды от города Пиццо, расположились виллы Portoada Park, которые находятся …
€201,000
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