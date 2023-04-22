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Жильё в Пистоя, Италия

Montecatini-Terme
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Montecatini-Terme, Италия
Вилла 4 спальни
Montecatini-Terme, Италия
5 Количество комнат 760 м²
€ 3,300,000
LD-0418. Роскошный тосканский дом в МонтекатиниРоскошный тосканский дом в Монтекатини между …
Дом в Ramini, Италия
Дом
Ramini, Италия
450 м²
Цена по запросу
Отремонтированный дом около 340 квадратных метров плюс аксессуары Подвал с различными комнат…

Параметры недвижимости в Пистоя, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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