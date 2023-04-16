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Купить вилла с бассейном в Пиза, Италия

Ponsacco
1
Вольтерра
1
Пиза
1
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 7 спаленв Chianni, Италия
Вилла 7 спален
Chianni, Италия
7 ванных комнат 700 м²
€ 2,500,000
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Параметры недвижимости в Пиза, Италия

с видом на горы
с видом на море
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