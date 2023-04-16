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Купить вилла в Пиза, Италия

Ponsacco
1
Вольтерра
1
Пиза
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6 объектов найдено
Виллав Пиза, Италия
Вилла
Пиза, Италия
4 200 м²
€ 5,000,000
VB-90060. Исторический замок в ТосканеИсторический замок на холмах Тосканы рядом с термальны…
Вилла 5 спаленв Pomarance, Италия
Вилла 5 спален
Pomarance, Италия
6 Количество комнат 750 м²
€ 3,900,000
NH-NEX121. Шикарная лакшери вилла в Тоскане!Превосходный загородный дом пятнадцатого века, б…
Вилла 5 спаленв Ponsacco, Италия
Вилла 5 спален
Ponsacco, Италия
6 Количество комнат 400 м²
€ 2,400,000
LD-0858. Старинная тосканская вилла в Понсакко. Провинция Пиза. ТосканаПолностью отреставрир…
Вилла 4 спальнив Vicopisano, Италия
Вилла 4 спальни
Vicopisano, Италия
5 ванных комнат 380 м²
€ 690,000
Продается роскошная вилла, расположенная в небольшом живописном средневековом городке Викопи…
Вилла 7 спаленв Chianni, Италия
Вилла 7 спален
Chianni, Италия
7 ванных комнат 700 м²
€ 2,500,000
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Вилла 7 спаленв Вольтерра, Италия
Вилла 7 спален
Вольтерра, Италия
700 м²
€ 2,500,000
Красивая вилла расположена неподалеку от города Вольтерра, Тоскана.  Дом представляет собой …

Параметры недвижимости в Пиза, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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