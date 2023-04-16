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Купить недвижимость с видом на море в Пиза, Италия

Ponsacco
1
Вольтерра
1
Пиза
1
3 объекта найдено
Квартирав Пиза, Италия
Квартира
Пиза, Италия
2 м²
€ 135,000
Новые апартаменты находятся в новостройке в городе Рипарбелле, Тоскана. В резеденции есть ба…
Квартира 2 спальнив Пиза, Италия
Квартира 2 спальни
Пиза, Италия
90 м²
€ 250,000
Симпатичные апартаменты находятся в Монтескудаио, Тоскана. Квартира располагается в типичном…
Вилла 7 спаленв Вольтерра, Италия
Вилла 7 спален
Вольтерра, Италия
700 м²
€ 2,500,000
Красивая вилла расположена неподалеку от города Вольтерра, Тоскана.  Дом представляет собой …

Параметры недвижимости в Пиза, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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