Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Тоскана
  4. Пиза
  5. Квартиры

Купить квартиру с видом на море в Пиза, Италия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартирав Пиза, Италия
Квартира
Пиза, Италия
2 м²
€ 135,000
Новые апартаменты находятся в новостройке в городе Рипарбелле, Тоскана. В резеденции есть ба…
Квартира 2 спальнив Пиза, Италия
Квартира 2 спальни
Пиза, Италия
90 м²
€ 250,000
Симпатичные апартаменты находятся в Монтескудаио, Тоскана. Квартира располагается в типичном…

Параметры недвижимости в Пиза, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти