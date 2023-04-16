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Купить недвижимость в Пиза, Италия

Ponsacco
1
Вольтерра
1
Пиза
1
16 объектов найдено
Виллав Пиза, Италия
Вилла
Пиза, Италия
4 200 м²
€ 5,000,000
VB-90060. Исторический замок в ТосканеИсторический замок на холмах Тосканы рядом с термальны…
Вилла 5 спаленв Pomarance, Италия
Вилла 5 спален
Pomarance, Италия
6 Количество комнат 750 м²
€ 3,900,000
NH-NEX121. Шикарная лакшери вилла в Тоскане!Превосходный загородный дом пятнадцатого века, б…
Вилла 5 спаленв Ponsacco, Италия
Вилла 5 спален
Ponsacco, Италия
6 Количество комнат 400 м²
€ 2,400,000
LD-0858. Старинная тосканская вилла в Понсакко. Провинция Пиза. ТосканаПолностью отреставрир…
Вилла 4 спальнив Vicopisano, Италия
Вилла 4 спальни
Vicopisano, Италия
5 ванных комнат 380 м²
€ 690,000
Продается роскошная вилла, расположенная в небольшом живописном средневековом городке Викопи…
Вилла 7 спаленв Chianni, Италия
Вилла 7 спален
Chianni, Италия
7 ванных комнат 700 м²
€ 2,500,000
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Домв Пиза, Италия
Дом
Пиза, Италия
500 м²
€ 2,800,000
Каменный дом расположен в 10 км. от моря, в Казале – Мариттимо, Тоскана. Площадь территории …
Домв Пиза, Италия
Дом
Пиза, Италия
4 м²
€ 2,200,000
Отличный каменный дом расположен в Валь ди Чечина, Тоскана. Валь ди Чечина, расположенная в …
Квартирав Пиза, Италия
Квартира
Пиза, Италия
2 м²
€ 135,000
Новые апартаменты находятся в новостройке в городе Рипарбелле, Тоскана. В резеденции есть ба…
Квартира 2 спальнив Пиза, Италия
Квартира 2 спальни
Пиза, Италия
90 м²
€ 250,000
Симпатичные апартаменты находятся в Монтескудаио, Тоскана. Квартира располагается в типичном…
Дом 4 спальнив Пиза, Италия
Дом 4 спальни
Пиза, Италия
300 м²
€ 1,350,000
Симпатичный дом расположен в Казале Мариттимо, Тоскана. На территории 2 дома, один площадью …
Дом 8 спаленв Пиза, Италия
Дом 8 спален
Пиза, Италия
620 м²
€ 1,295,000
Красивый дом находится в Монтекатини-Валь-ди-Чечина, Тоскана. Всего в 3,6 км от центра город…
Дом 4 спальнив Пиза, Италия
Дом 4 спальни
Пиза, Италия
250 м²
€ 1,047,000
Прекрасный тосканский дом располагается в провинции Пиза, Лари, Тоскана. Вилла в 2 км от сре…
Дом 5 спаленв Пиза, Италия
Дом 5 спален
Пиза, Италия
365 м²
€ 930,000
Симпатичный тосканский дом располагается в самом сердце Тосканы, в городке Кастеллина Маритт…
Дом 3 спальнив Пиза, Италия
Дом 3 спальни
Пиза, Италия
250 м²
€ 310,000
Традиционный тосканский дом расположен в нескольких километрах от аэропорта Пизы, Тоскана. В…
Вилла 7 спаленв Вольтерра, Италия
Вилла 7 спален
Вольтерра, Италия
700 м²
€ 2,500,000
Красивая вилла расположена неподалеку от города Вольтерра, Тоскана.  Дом представляет собой …
Квартира 2 спальнив Пиза, Италия
Квартира 2 спальни
Пиза, Италия
250 м²
€ 350,000
Пиза, престижный апартамент в историческом здании. Всего в 20 км от аэропорта Пизы, а также …

Параметры недвижимости в Пиза, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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