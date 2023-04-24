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Жильё в Пьетрасанта, Италия

2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Vaiana, Италия
Вилла 5 спален
Vaiana, Италия
6 Количество комнат
€ 5,300,000
WW-TS03. Элитная Вилла в Форте де МармиШикарная вилла в Форте дей Марми, где Вы найдете толь…
Квартира 3 спальни в Marina di Pietrasanta, Италия
Квартира 3 спальни
Marina di Pietrasanta, Италия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 181 м²
€ 1,500,000
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
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