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Купить вилла с видом на горы в Пьемонт, Италия

Verbania
86
Arona
17
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2 объекта найдено
Вилла 9 спаленв Ghiffa, Италия
Вилла 9 спален
Ghiffa, Италия
8 ванных комнат 850 м²
€ 9,000,000
Вилла в Гиффа расположена в регионе Пьемонт, в превосходной позиции и с прекрасным панорамны…
Вилла 4 спальнив Pettenasco, Италия
Вилла 4 спальни
Pettenasco, Италия
6 ванных комнат 689 м²
€ 3,850,000
Современная вилла в Петтенаско расположена на озере Орта в Пьемонте, провинция Новара. Вилла…

Параметры недвижимости в Пьемонт, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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