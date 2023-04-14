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Купить вилла возле озера в Пьемонт, Италия

Verbania
86
Arona
17
Вилла В архив
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5 объектов найдено
Вилла 9 спаленв Ghiffa, Италия
Вилла 9 спален
Ghiffa, Италия
8 ванных комнат 850 м²
€ 9,000,000
Вилла в Гиффа расположена в регионе Пьемонт, в превосходной позиции и с прекрасным панорамны…
Вилла 3 спальнив Carpugnino, Италия
Вилла 3 спальни
Carpugnino, Италия
3 ванных комнат 285 м²
€ 630,000
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Вилла 4 спальнив Pettenasco, Италия
Вилла 4 спальни
Pettenasco, Италия
6 ванных комнат 689 м²
€ 3,850,000
Современная вилла в Петтенаско расположена на озере Орта в Пьемонте, провинция Новара. Вилла…
Виллав Arona, Италия
Вилла
Arona, Италия
4 м²
€ 2,500,000
Элегантная вилла построена современным архитектором, расположена в Ароне, Пьемонт. Композиц…
Вилла 2 спальнив Arona, Италия
Вилла 2 спальни
Arona, Италия
275 м²
€ 990,000
Панорамная вилла расположена в популярном городе Арона, Пьемонт. Из дома открывается потряса…

Параметры недвижимости в Пьемонт, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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