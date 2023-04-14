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Купить недвижимость с бассейном в Пьемонт, Италия

Verbania
118
Arona
20
Omegna
3
Нови-Лигуре
1
4 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Castelletto sopra Ticino, Италия
Вилла 5 спален
Castelletto sopra Ticino, Италия
6 Количество комнат 750 м²
€ 3,000,000
VB-11105. Вилла Таранто в Национальном парке Тичино на озере Маджоре Недвижимость прекрасно …
Квартира 2 спальнив Bieno, Италия
Квартира 2 спальни
Bieno, Италия
3 Количество комнат 63 м²
€ 310,000
PL-PR-A09. Квартира на первой линииВ живописном пейзаже Фериоло, в резиденции с бассейном, м…
Дом 9 спаленв Алессандрия, Италия
Дом 9 спален
Алессандрия, Италия
30 Количество комнат 1 700 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
Замок расположен в провинции Алессандрия в средневековом поселении на холмах между Монферрат…
Вилла 4 спальнив Pettenasco, Италия
Вилла 4 спальни
Pettenasco, Италия
6 ванных комнат 689 м²
€ 3,850,000
Современная вилла в Петтенаско расположена на озере Орта в Пьемонте, провинция Новара. Вилла…

Параметры недвижимости в Пьемонт, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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