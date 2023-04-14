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Купить дом с видом на горы в Пьемонт, Италия

Verbania
86
Arona
17
4 объекта найдено
Вилла 9 спаленв Ghiffa, Италия
Вилла 9 спален
Ghiffa, Италия
8 ванных комнат 850 м²
€ 9,000,000
Вилла в Гиффа расположена в регионе Пьемонт, в превосходной позиции и с прекрасным панорамны…
Дом 3 спальнив Malvicino, Италия
Дом 3 спальни
Malvicino, Италия
182 м²
€ 190,000
На Севере Италии, в Пьемонте, вблизи города Акви-Терме предлагается вилла, расположенная на …
Вилла 4 спальнив Pettenasco, Италия
Вилла 4 спальни
Pettenasco, Италия
6 ванных комнат 689 м²
€ 3,850,000
Современная вилла в Петтенаско расположена на озере Орта в Пьемонте, провинция Новара. Вилла…
Дом 4 спальнив Campiglia Cervo, Италия
Дом 4 спальни
Campiglia Cervo, Италия
3 ванных комнат 210 м²
€ 90,000
Продается старинный каменный жилой дом, площадью 210 кв.м. на земельном участке 700 кв.м., в…

Параметры недвижимости в Пьемонт, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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