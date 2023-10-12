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Квартиры возле озера в Пьемонт, Италия

Verbania
32
Arona
3
Omegna
3
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в Baveno, Италия
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Baveno, Италия
Комнаты 6
Площадь 122 м²
Этаж 2/3
В престижном курортном городе Бавено эксклюзивные апартаменты на втором этаже одной из самы…
€650,000

Типы недвижимости в Пьемонт

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Пьемонт, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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