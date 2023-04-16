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Купить вилла в Peschiera del Garda, Италия

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7 объектов найдено
Вилла 8 спаленв Peschiera del Garda, Италия
Вилла 8 спален
Peschiera del Garda, Италия
13 Количество комнат 4 ванных комнат 310 м²
€ 1,100,000
Пескьера-дель-Гарда, Località Bassana, вилла со строительной площадкой на продажу. Земельн…
Вилла 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 136 м²
€ 400,000
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
Вилла 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 110 м²
€ 340,000
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
Вилла 3 спальнив Broglie, Италия
Вилла 3 спальни
Broglie, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м²
€ 499,000
В Пескьера-дель-Гарда, в местечке Брольи, будут построены четыре одноэтажные виллы. Недвижим…
Вилла 3 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 248 м²
€ 2,500,000
Пескьера дель Гарда, известная как крепость Венецианской Республики с 16 века, скрывает в св…
Вилла 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м²
€ 899,000
Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в элегантном жилом районе, на небольшом расстоянии от озера, мы пре…
Вилла 2 спальнив Broglie, Италия
Вилла 2 спальни
Broglie, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 800,000
В городке Пескьера-дель-Гарда, в местечке Боскетти, на холмистой местности с прекрасным видо…
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