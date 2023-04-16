Купить таунхаус в Peschiera del Garda, Италия

Таунхаус 2 спальни Peschiera del Garda, Италия 5 Количество комнат 3 ванных комнат 110 м²

€ 259,000

В районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хорошем районе, недалеко от центра городка Пескьера-дель…