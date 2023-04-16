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Купить недвижимость с бассейном в Peschiera del Garda, Италия

2 объекта найдено
Вилла 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 136 м²
€ 400,000
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
Вилла 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 110 м²
€ 340,000
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
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