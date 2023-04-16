Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Венето
Верона
Peschiera del Garda
Квартиры
Купить квартиру в Peschiera del Garda, Италия
Квартира
Очистить
16 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
65 м²
€ 275,000
GH-SV00083. Отремонтированная квартира с видом на озероВ Сан-Бенедетто-ди-Лугана, всего в 15…
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4 Количество комнат
170 м²
€ 430,000
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположе…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 450,000
GA-V001289. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА В PESCHIERA DEL GARDAРасположенная в новом районе деревни …
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4 Количество комнат
100 м²
€ 245,000
GA-V001372. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
100 м²
€ 240,000
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
99 м²
€ 325,000
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с террасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредла…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
145 м²
€ 520,000
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом комплексе и…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 330,000
GA-V001302. Новая трехкомнатная квартира на первом этаже в цен в Пескьера-дель-ГардаРаспол…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
115 м²
€ 195,000
GH-SV00009. Просторные апартаменты в двух шагах от центраВ нескольких минутах от центра горо…
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4 Количество комнат
132 м²
€ 870,000
GH-SV00068. Квартира на первой линии в здании с частным пляжемВнутри этого элитного здания б…
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
243 м²
€ 1,600,000
Офицерский павильон - идеальное место для тех, кто хочет открыть для себя роскошь жизни в ис…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 385,000
Резиденция расположена в новом жилом комплексе недалеко от центра Сан-Бенедетто-ди-Лугана, д…
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 800,000
Офицерский павильон - идеальное место для тех, кто хочет открыть для себя роскошь жизни в ис…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 275,000
В Сан-Бенедетто-ди-Лугана, всего в 150 метрах от озера, мы предлагаем полностью отремонтиров…
Квартира 1 спальня
Peschiera del Garda, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 699,000
Пескьера-дель-Гарда, в самом центре города, в резиденции с бассейном, мы предлагаем прекрасн…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
133 м²
€ 747,000
Всего в 2 минутах ходьбы от озера и центра городка Пескьера-дель-Гарда мы предлагаем к прода…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты