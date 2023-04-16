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Купить недвижимость в Peschiera del Garda, Италия

25 объектов найдено
Вилла 8 спаленв Peschiera del Garda, Италия
Вилла 8 спален
Peschiera del Garda, Италия
13 Количество комнат 4 ванных комнат 310 м²
€ 1,100,000
Пескьера-дель-Гарда, Località Bassana, вилла со строительной площадкой на продажу. Земельн…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 65 м²
€ 275,000
GH-SV00083. Отремонтированная квартира с видом на озероВ Сан-Бенедетто-ди-Лугана, всего в 15…
Вилла 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 136 м²
€ 400,000
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
Вилла 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 110 м²
€ 340,000
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 130 м²
€ 450,000
GA-V001289. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА В PESCHIERA DEL GARDAРасположенная в новом районе деревни …
Квартира 3 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4 Количество комнат 170 м²
€ 430,000
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположе…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 100 м²
€ 240,000
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
Квартира 3 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4 Количество комнат 100 м²
€ 245,000
GA-V001372. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 99 м²
€ 325,000
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с террасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредла…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 145 м²
€ 520,000
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом комплексе и…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 130 м²
€ 330,000
GA-V001302. Новая трехкомнатная квартира на первом этаже в цен в Пескьера-дель-ГардаРаспол…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 115 м²
€ 195,000
GH-SV00009. Просторные апартаменты в двух шагах от центраВ нескольких минутах от центра горо…
Квартира 3 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4 Количество комнат 132 м²
€ 870,000
GH-SV00068. Квартира на первой линии в здании с частным пляжемВнутри этого элитного здания б…
Таунхаус 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 110 м²
€ 259,000
В районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хорошем районе, недалеко от центра городка Пескьера-дель…
Вилла 3 спальнив Broglie, Италия
Вилла 3 спальни
Broglie, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м²
€ 499,000
В Пескьера-дель-Гарда, в местечке Брольи, будут построены четыре одноэтажные виллы. Недвижим…
Квартира 3 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 243 м²
€ 1,600,000
Офицерский павильон - идеальное место для тех, кто хочет открыть для себя роскошь жизни в ис…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 385,000
Резиденция расположена в новом жилом комплексе недалеко от центра Сан-Бенедетто-ди-Лугана, д…
Квартира 3 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 800,000
Офицерский павильон - идеальное место для тех, кто хочет открыть для себя роскошь жизни в ис…
Вилла 3 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 248 м²
€ 2,500,000
Пескьера дель Гарда, известная как крепость Венецианской Республики с 16 века, скрывает в св…
Вилла 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м²
€ 899,000
Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в элегантном жилом районе, на небольшом расстоянии от озера, мы пре…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 275,000
В Сан-Бенедетто-ди-Лугана, всего в 150 метрах от озера, мы предлагаем полностью отремонтиров…
Квартира 1 спальняв Peschiera del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Peschiera del Garda, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 699,000
Пескьера-дель-Гарда, в самом центре города, в резиденции с бассейном, мы предлагаем прекрасн…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 133 м²
€ 747,000
Всего в 2 минутах ходьбы от озера и центра городка Пескьера-дель-Гарда мы предлагаем к прода…
Таунхаус 2 спальнив San Benedetto di Lugana, Италия
Таунхаус 2 спальни
San Benedetto di Lugana, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 820,000
Уникальный дом на берегу озера, отреставрированный и уникальный в своем роде, с прямым выход…
Вилла 2 спальнив Broglie, Италия
Вилла 2 спальни
Broglie, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 800,000
В городке Пескьера-дель-Гарда, в местечке Боскетти, на холмистой местности с прекрасным видо…
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