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Купить таунхаус в Пескара, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Пескара, Италия
Таунхаус 2 спальни
Пескара, Италия
200 м²
€ 380,000
Прекрасный таунхаус находится в Альба Адриатике, Абруццо. Из дома открывается роскошный вид …

Параметры недвижимости в Пескара, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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