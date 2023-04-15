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Купить дом в Пескара, Италия

Loreto Aprutino
2
Пескара
2
Penne
1
Монтесильвано
1
28 объектов найдено
Вилла 18 комнатв Пескара, Италия
Вилла 18 комнат
Пескара, Италия
18 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Лот 2000 квадратных метров для жилого использования завершен урбанизация Работы Максимальный…
Домв Монтесильвано, Италия
Дом
Монтесильвано, Италия
6 000 м²
Цена по запросу
Участок на берегу моря площадью 6000 квадратных метров, из которых 2000 2000 жилых и 2000 ко…
Дом 9 комнатв Loreto Aprutino, Италия
Дом 9 комнат
Loreto Aprutino, Италия
9 Количество комнат 210 м²
Цена по запросу
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Вилла 2 спальнив Collecorvino, Италия
Вилла 2 спальни
Collecorvino, Италия
3 Количество комнат
€ 150,000
EC-260119. Прекрасный отдельно стоящий домВ живописном районе недалеко от города читта сант-…
Вилла 2 спальнив Picciano, Италия
Вилла 2 спальни
Picciano, Италия
3 Количество комнат
€ 145,000
IT-060718-3. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноДвухэта…
Вилла 3 спальнив Collecorvino, Италия
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
4 Количество комнат 180 м²
€ 215,000
EC-181219-6. Таунхаус в городе КоллекорвиноВ тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорви…
Вилла 4 спальнив Collecorvino, Италия
Вилла 4 спальни
Collecorvino, Италия
5 Количество комнат 380 м²
€ 670,000
PO-040516. Великолепная вилла в Коллекорвино, Пескара, АбруццоВеликолепная вилла спроектиров…
Вилла 2 спальнив Пескара, Италия
Вилла 2 спальни
Пескара, Италия
3 Количество комнат 235 м²
€ 650,000
EC-131. Продано! Вилла на холмах г. Пескара Вилла на продажу расположена в жилом престижном …
Вилла 3 спальнив Collecorvino, Италия
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
4 Количество комнат 180 м²
€ 215,000
EC-129. Таунхаус в г. Коллекорвино В тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорвино, мы п…
Вилла 5 спаленв Collecorvino, Италия
Вилла 5 спален
Collecorvino, Италия
6 Количество комнат 349 м²
€ 299,000
ARH-180220. Вилла Атри с видом на море и горыЦена снижена до 299 000 евро Современный трехэ…
Вилла 3 спальнив Collecorvino, Италия
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
4 Количество комнат 180 м²
€ 215,000
EC-. Предлагаем на продажу таунхаус на трех уровняхВ тихом и жилом районе не далеко от г. Ко…
Вилла 3 спальнив Loreto Aprutino, Италия
Вилла 3 спальни
Loreto Aprutino, Италия
4 Количество комнат 275 м²
€ 330,000
EC-. Прекрасная Вилла (275кв.м.) недалеко от исторического центра Лорето-АпрутиноПрекрасная …
Дом 20 комнатв Penne, Италия
Дом 20 комнат
Penne, Италия
20 Количество комнат 930 м²
Цена по запросу
Коттедж в хорошем состоянии с земельным участком около 12 тысяч квадратных метров. Расположе…
Виллав Пескара, Италия
Вилла
Пескара, Италия
200 м²
€ 2,200,000
Симпатичная вилла находится на холме в Монтесильвано, Абруццо. Курорт делится на две части: …
Домв Пескара, Италия
Дом
Пескара, Италия
3 м²
€ 270,000
Прекрасный дом располагается неподалеку от города Л'Акуила, Абруццо. Вилла находится неподал…
Дом 3 спальнив Пескара, Италия
Дом 3 спальни
Пескара, Италия
150 м²
€ 250,000
Симпатичный дом находится неподалеку от города Кьети, Абруццо. До песчаного пляжа всего 500 …
Таунхаус 2 спальнив Пескара, Италия
Таунхаус 2 спальни
Пескара, Италия
200 м²
€ 380,000
Прекрасный таунхаус находится в Альба Адриатике, Абруццо. Из дома открывается роскошный вид …
Дом 10 спаленв Пескара, Италия
Дом 10 спален
Пескара, Италия
700 м²
€ 2,800,000
Симпатичный дом расположен неподалеку от Пескары, на холмах Колонелло, Абруццо. Современная …
Дом 6 спаленв Пескара, Италия
Дом 6 спален
Пескара, Италия
500 м²
€ 2,000,000
Прекрасный дом располагается в престижной зоне Пескары, Абруццо. Из виллы открывается прекра…
Дом 3 спальнив Пескара, Италия
Дом 3 спальни
Пескара, Италия
370 м²
€ 800,000
Красивый двухэтажный дом расположен в Торторето, Абруццо. Торторето, - это небольшой городок…
Дом 2 спальнив Пескара, Италия
Дом 2 спальни
Пескара, Италия
250 м²
€ 360,000
Красивый двухэтажный дом находится в Мошано-Сант'Анджело, Абруццо. Вилла выполнена в стиле «…
Дом 3 спальнив Пескара, Италия
Дом 3 спальни
Пескара, Италия
180 м²
€ 270,000
Красивый дом находится в Тортеро, Абруццо. Около 700 метров до песчаного пляжа и 50 км до ме…
Дом 2 спальнив Пескара, Италия
Дом 2 спальни
Пескара, Италия
190 м²
€ 265,000
Красивый дом расположен в Пинето, Абруццо. В 1,7 км от песчаного пляжа. Площадь виллы состав…
Дом 3 спальнив Пескара, Италия
Дом 3 спальни
Пескара, Италия
480 м²
€ 175,000
Прекрасный дом располагается неподалеку от города Терамо, Абруццо. Город достаточно тихий и …
Вилла 4 спальнив Пескара, Италия
Вилла 4 спальни
Пескара, Италия
300 м²
€ 2,500,000
Шикарная вилла расположена в городе Ортона, Абруццо. Город находится в провинции Кьети и мож…
Вилла 3 спальнив Пескара, Италия
Вилла 3 спальни
Пескара, Италия
340 м²
€ 1,300,000
Современная вилла с панорамным видом на гору Мажелла расположена в Фризе, Абруццо. Дом наход…
Вилла 6 спаленв Пескара, Италия
Вилла 6 спален
Пескара, Италия
360 м²
€ 1,200,000
Симпатичная вилла расположена в центре курортного города Сильви, Абруццо. В Сильви роскошные…
Вилла 4 спальнив Пескара, Италия
Вилла 4 спальни
Пескара, Италия
400 м²
€ 990,000
Красивая вилла расположена в Монтесильвано, Абруццо. До центра города со всей инфраструктуро…

Параметры недвижимости в Пескара, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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