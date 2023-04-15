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Купить квартиру с видом на море в Пескара, Италия

Citta Sant Angelo
4
Монтесильвано
3
Пескара
1
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6 объектов найдено
Квартирав Пескара, Италия
Квартира
Пескара, Италия
1 м²
€ 125,000
Новые апартаменты располагаются в современном комплексе в курортном городе Альба -Адриатика,…
Квартирав Пескара, Италия
Квартира
Пескара, Италия
2 м²
€ 120,000
Новые апартаменты расположены в комплексе в курортном городе Пинето, Абруццо. Современный ко…
Квартирав Пескара, Италия
Квартира
Пескара, Италия
1 м²
€ 95,000
Прекрасный апартамент находятся в жилом комплексе в Торторето Лидо, Абруццо. До песчаного об…
Квартира 3 спальнив Пескара, Италия
Квартира 3 спальни
Пескара, Италия
138 м²
€ 250,000
Современные апартаменты находятся в курортном городе Читта-Сант-Анджело, Абруццо. Здание окр…
Квартира 1 спальняв Пескара, Италия
Квартира 1 спальня
Пескара, Италия
70 м²
€ 68,000
Симпатичная квартира располагается в городе Болоньяно, Абруццо. Город находится на равнинной…
Квартира 1 спальняв Пескара, Италия
Квартира 1 спальня
Пескара, Италия
50 м²
€ 58,000
Прекрасный апартамент расположен в историческом городе Аланно, Абруццо. Квартира находится в…

Параметры недвижимости в Пескара, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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