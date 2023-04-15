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Купить квартиру в Пескара, Италия

Citta Sant Angelo
4
Монтесильвано
3
Пескара
1
Квартира В архив
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16 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Citta Sant Angelo, Италия
Квартира 3 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
4 Количество комнат
€ 195,000
EC-. Предлагаем для продажи квартиру площадью 120 кв. м., недавно отремонтированнаяПредлагае…
Квартира 3 спальнив Citta Sant Angelo, Италия
Квартира 3 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
4 Количество комнат 130 м²
€ 215,000
УС-. Апартамент в изысканном и престижном жилом комплексеВ изысканном и престижном жилом ком…
Квартира 2 спальнив Citta Sant Angelo, Италия
Квартира 2 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
3 Количество комнат 95 м²
€ 174,000
EC-. Престижный жилой комплекс в 500 м от моряВ городе Монтесильвано, провинция Пескара, в р…
Квартира 1 спальняв Citta Sant Angelo, Италия
Квартира 1 спальня
Citta Sant Angelo, Италия
2 Количество комнат 50 м²
€ 90,000
EC-. Предлагаем на продажу уютную квартиру площадью 50 кв.мВ г. Монтесильвано, в 3 км от мор…
Квартира 1 спальняв Moscufo, Италия
Квартира 1 спальня
Moscufo, Италия
2 Количество комнат 48 м²
€ 22,000
ARH-070920. Квартира с панорамными видами в историческом центре (под реконструкцию)Трехэтажн…
Квартирав Collecorvino, Италия
Квартира
Collecorvino, Италия
€ 120,000
EC-15. Апартаменте в г. Марина ди Читта Санкт Анджело Апартаменты в резиденциальном комплекс…
Квартира 1 спальняв Монтесильвано, Италия
Квартира 1 спальня
Монтесильвано, Италия
2 Количество комнат
€ 90,000
EC-310317. Продано! Элегантная однокомнатная квартира с панорамным видом на мореЭлегантная о…
Квартира 2 спальнив Пескара, Италия
Квартира 2 спальни
Пескара, Италия
3 Количество комнат 148 м²
€ 290,000
EC-55. Апартамент дуплекс около моря в г. Пескара Элегантная квартира расположена на двух эт…
Квартира 1 спальняв Монтесильвано, Италия
Квартира 1 спальня
Монтесильвано, Италия
2 Количество комнат 73 м²
€ 182,500
EC-111. Продано! Новые апартаменты в г. Монтесильвано Апартаменты изготовлены из качественны…
Квартира 3 спальнив Монтесильвано, Италия
Квартира 3 спальни
Монтесильвано, Италия
4 Количество комнат 141 м²
€ 160,000
IT-. Продается часть виллы около 141 кв.м. на трех уровняхНедалеко от Пескары в 7 км от мо…
Квартирав Пескара, Италия
Квартира
Пескара, Италия
1 м²
€ 125,000
Новые апартаменты располагаются в современном комплексе в курортном городе Альба -Адриатика,…
Квартирав Пескара, Италия
Квартира
Пескара, Италия
2 м²
€ 120,000
Новые апартаменты расположены в комплексе в курортном городе Пинето, Абруццо. Современный ко…
Квартирав Пескара, Италия
Квартира
Пескара, Италия
1 м²
€ 95,000
Прекрасный апартамент находятся в жилом комплексе в Торторето Лидо, Абруццо. До песчаного об…
Квартира 3 спальнив Пескара, Италия
Квартира 3 спальни
Пескара, Италия
138 м²
€ 250,000
Современные апартаменты находятся в курортном городе Читта-Сант-Анджело, Абруццо. Здание окр…
Квартира 1 спальняв Пескара, Италия
Квартира 1 спальня
Пескара, Италия
70 м²
€ 68,000
Симпатичная квартира располагается в городе Болоньяно, Абруццо. Город находится на равнинной…
Квартира 1 спальняв Пескара, Италия
Квартира 1 спальня
Пескара, Италия
50 м²
€ 58,000
Прекрасный апартамент расположен в историческом городе Аланно, Абруццо. Квартира находится в…

Параметры недвижимости в Пескара, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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