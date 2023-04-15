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Купить недвижимость в Пескара, Италия

Citta Sant Angelo
4
Монтесильвано
4
Пескара
3
Loreto Aprutino
2
Penne
1
44 объекта найдено
Вилла 18 комнатв Пескара, Италия
Вилла 18 комнат
Пескара, Италия
18 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Лот 2000 квадратных метров для жилого использования завершен урбанизация Работы Максимальный…
Домв Монтесильвано, Италия
Дом
Монтесильвано, Италия
6 000 м²
Цена по запросу
Участок на берегу моря площадью 6000 квадратных метров, из которых 2000 2000 жилых и 2000 ко…
Дом 9 комнатв Loreto Aprutino, Италия
Дом 9 комнат
Loreto Aprutino, Италия
9 Количество комнат 210 м²
Цена по запросу
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Вилла 2 спальнив Collecorvino, Италия
Вилла 2 спальни
Collecorvino, Италия
3 Количество комнат
€ 150,000
EC-260119. Прекрасный отдельно стоящий домВ живописном районе недалеко от города читта сант-…
Квартира 3 спальнив Citta Sant Angelo, Италия
Квартира 3 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
4 Количество комнат
€ 195,000
EC-. Предлагаем для продажи квартиру площадью 120 кв. м., недавно отремонтированнаяПредлагае…
Квартира 1 спальняв Citta Sant Angelo, Италия
Квартира 1 спальня
Citta Sant Angelo, Италия
2 Количество комнат 50 м²
€ 90,000
EC-. Предлагаем на продажу уютную квартиру площадью 50 кв.мВ г. Монтесильвано, в 3 км от мор…
Квартира 2 спальнив Citta Sant Angelo, Италия
Квартира 2 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
3 Количество комнат 95 м²
€ 174,000
EC-. Престижный жилой комплекс в 500 м от моряВ городе Монтесильвано, провинция Пескара, в р…
Квартира 3 спальнив Citta Sant Angelo, Италия
Квартира 3 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
4 Количество комнат 130 м²
€ 215,000
УС-. Апартамент в изысканном и престижном жилом комплексеВ изысканном и престижном жилом ком…
Вилла 2 спальнив Picciano, Италия
Вилла 2 спальни
Picciano, Италия
3 Количество комнат
€ 145,000
IT-060718-3. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноДвухэта…
Вилла 3 спальнив Collecorvino, Италия
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
4 Количество комнат 180 м²
€ 215,000
EC-181219-6. Таунхаус в городе КоллекорвиноВ тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорви…
Квартира 1 спальняв Moscufo, Италия
Квартира 1 спальня
Moscufo, Италия
2 Количество комнат 48 м²
€ 22,000
ARH-070920. Квартира с панорамными видами в историческом центре (под реконструкцию)Трехэтажн…
Вилла 4 спальнив Collecorvino, Италия
Вилла 4 спальни
Collecorvino, Италия
5 Количество комнат 380 м²
€ 670,000
PO-040516. Великолепная вилла в Коллекорвино, Пескара, АбруццоВеликолепная вилла спроектиров…
Квартирав Collecorvino, Италия
Квартира
Collecorvino, Италия
€ 120,000
EC-15. Апартаменте в г. Марина ди Читта Санкт Анджело Апартаменты в резиденциальном комплекс…
Квартира 1 спальняв Монтесильвано, Италия
Квартира 1 спальня
Монтесильвано, Италия
2 Количество комнат
€ 90,000
EC-310317. Продано! Элегантная однокомнатная квартира с панорамным видом на мореЭлегантная о…
Вилла 2 спальнив Пескара, Италия
Вилла 2 спальни
Пескара, Италия
3 Количество комнат 235 м²
€ 650,000
EC-131. Продано! Вилла на холмах г. Пескара Вилла на продажу расположена в жилом престижном …
Вилла 3 спальнив Collecorvino, Италия
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
4 Количество комнат 180 м²
€ 215,000
EC-129. Таунхаус в г. Коллекорвино В тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорвино, мы п…
Квартира 2 спальнив Пескара, Италия
Квартира 2 спальни
Пескара, Италия
3 Количество комнат 148 м²
€ 290,000
EC-55. Апартамент дуплекс около моря в г. Пескара Элегантная квартира расположена на двух эт…
Квартира 1 спальняв Монтесильвано, Италия
Квартира 1 спальня
Монтесильвано, Италия
2 Количество комнат 73 м²
€ 182,500
EC-111. Продано! Новые апартаменты в г. Монтесильвано Апартаменты изготовлены из качественны…
Вилла 5 спаленв Collecorvino, Италия
Вилла 5 спален
Collecorvino, Италия
6 Количество комнат 349 м²
€ 299,000
ARH-180220. Вилла Атри с видом на море и горыЦена снижена до 299 000 евро Современный трехэ…
Квартира 3 спальнив Монтесильвано, Италия
Квартира 3 спальни
Монтесильвано, Италия
4 Количество комнат 141 м²
€ 160,000
IT-. Продается часть виллы около 141 кв.м. на трех уровняхНедалеко от Пескары в 7 км от мо…
Вилла 3 спальнив Collecorvino, Италия
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
4 Количество комнат 180 м²
€ 215,000
EC-. Предлагаем на продажу таунхаус на трех уровняхВ тихом и жилом районе не далеко от г. Ко…
Вилла 3 спальнив Loreto Aprutino, Италия
Вилла 3 спальни
Loreto Aprutino, Италия
4 Количество комнат 275 м²
€ 330,000
EC-. Прекрасная Вилла (275кв.м.) недалеко от исторического центра Лорето-АпрутиноПрекрасная …
Дом 20 комнатв Penne, Италия
Дом 20 комнат
Penne, Италия
20 Количество комнат 930 м²
Цена по запросу
Коттедж в хорошем состоянии с земельным участком около 12 тысяч квадратных метров. Расположе…
Виллав Пескара, Италия
Вилла
Пескара, Италия
200 м²
€ 2,200,000
Симпатичная вилла находится на холме в Монтесильвано, Абруццо. Курорт делится на две части: …
Домв Пескара, Италия
Дом
Пескара, Италия
3 м²
€ 270,000
Прекрасный дом располагается неподалеку от города Л'Акуила, Абруццо. Вилла находится неподал…
Квартирав Пескара, Италия
Квартира
Пескара, Италия
1 м²
€ 125,000
Новые апартаменты располагаются в современном комплексе в курортном городе Альба -Адриатика,…
Квартирав Пескара, Италия
Квартира
Пескара, Италия
2 м²
€ 120,000
Новые апартаменты расположены в комплексе в курортном городе Пинето, Абруццо. Современный ко…
Квартирав Пескара, Италия
Квартира
Пескара, Италия
1 м²
€ 95,000
Прекрасный апартамент находятся в жилом комплексе в Торторето Лидо, Абруццо. До песчаного об…
Дом 3 спальнив Пескара, Италия
Дом 3 спальни
Пескара, Италия
150 м²
€ 250,000
Симпатичный дом находится неподалеку от города Кьети, Абруццо. До песчаного пляжа всего 500 …
Таунхаус 2 спальнив Пескара, Италия
Таунхаус 2 спальни
Пескара, Италия
200 м²
€ 380,000
Прекрасный таунхаус находится в Альба Адриатике, Абруццо. Из дома открывается роскошный вид …

Параметры недвижимости в Пескара, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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