Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Марке
Виллы
Виллы с видом на горы в Пезаро-э-Урбино, Италия
Fano
1
Пезаро
1
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Таунхаус 3 спальни
Zambrone, Италия
2 ванных комнат
90 м²
€ 250,000
Жилой комплекс Zambrone Beach Resort расположен в сердце одного из самых популярных районов …
Вилла 3 спальни
Giulianova, Италия
4 Количество комнат
240 м²
€ 550,000
EC-181219-2. Таунхаус дуплекс в городе ДжульяноваВ самом престижном районе города Джульянова…
Вилла
Италия, Италия
4 м²
€ 464,304
Красивая вилла 19 века находится в Поццалло, Сицилия. Город располагается в 31 км от города …
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
€ 429,000
Недалеко от центра Дезенцано, В тихом и стратегически расположенном жилом районе, откуда лег…
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
6 Количество комнат
490 м²
€ 3,800,000
VB-43687. Усадьба дизайнера Джанфранко Ферре в Стрезе на озере Маджоре Великолепный особняк …
Вилла
Salo, Италия
600 м²
€ 1,100,000
GA-V001086. Недвижимость под ремонт с видом на озеро в городе SalòРасположенный в центрально…
Дом 3 спальни
Пескара, Италия
480 м²
€ 156,256
Прекрасный дом располагается неподалеку от города Терамо, Абруццо. Город достаточно тихий и …
Квартира 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
146 м²
€ 340,000
Лонато-дель-Гарда, мы предлагаем к продаже угловые квартиры на первом этаже, с большим част…
Квартира 1 спальня
Moniga del Garda, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 249,000
В элегантном комплексе с бассейном и широкими зелеными насаждениями, мы предлагаем к продаже…
Вилла
Desenzano del Garda, Италия
210 м²
€ 280,000
GA-V000909. Дом рустико в продаже в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в древней и характерно…
Квартира 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 Количество комнат
351 м²
€ 2,700,000
LH-2Q62. Квартира в продаже в Сан-PемоПродажа новой элитной недвижимости - квартира-пентхаус…
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
120 м²
€ 220,000
GA-V000945. Светлая 4-х комнатная квартира в удобном месте в Дезенцано-дель-ГардаОтличный жи…
Параметры недвижимости в Пезаро-э-Урбино, Италия
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты