Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Марке
  4. Виллы

Виллы в Пезаро-э-Урбино, Италия

Fano
1
Пезаро
1
Вилла В архив
Очистить
4 объекта найдено
Вилла 5 спален в Fano, Италия
Вилла 5 спален
Fano, Италия
6 Количество комнат 770 м²
€ 3,745,000
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано (Марке), с …
Вилла 5 спален в Пезаро, Италия
Вилла 5 спален
Пезаро, Италия
6 Количество комнат 600 м²
€ 1,819,000
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
Вилла в Marotta, Италия
Вилла
Marotta, Италия
1 800 м²
€ 3,745,000
BG-CC1100. Красивая вилла не далеко от Адриатического побережья и города МароттаИталия, реги…
Вилла 1 спальня в Tavullia, Италия
Вилла 1 спальня
Tavullia, Италия
2 Количество комнат 80 м²
€ 89,000
ARH-180220-4. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноЦена с…

Параметры недвижимости в Пезаро-э-Урбино, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти