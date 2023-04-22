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Дома с видом на горы в Пезаро-э-Урбино, Италия

Fano
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Пезаро
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1 объект найдено
Дом 3 спальни в Santa Maria del Piano, Италия
Дом 3 спальни
Santa Maria del Piano, Италия
2 ванных комнат 170 м²
€ 205,000
Продается 2-х этажный дом, расположенный во Фратте Сассофельтрио (Fratte di Sassofeltrio), н…

Параметры недвижимости в Пезаро-э-Урбино, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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