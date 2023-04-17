Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Умбрия
  4. Перуджа
  5. Виллы

Купить вилла с бассейном в Перуджа, Италия

Перуджа
2
Citta di Castello
1
Spoleto
1
Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 9 спаленв Badiali, Италия
Вилла 9 спален
Badiali, Италия
6 ванных комнат 1 070 м²
€ 3,000,000
Поделиться с друзьями

Параметры недвижимости в Перуджа, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти