Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Пентхаусы

Купить пентхаус с бассейном в Италии

Ломбардия
28
Брешиа
22
Desenzano del Garda
16
Трентино - Альто-Адидже
7
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
6
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
6
Бергамо
5
Сардиния
4
Показать больше
Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 8 спаленв Италия, Италия
Дом 8 спален
Италия, Италия
1 000 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Резиденция 18 века, расположенная на холмах Версилии с видом на тосканское побережье с захва…
Вилла 3 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 340 м²
Цена по запросу
Вилла с потрясающим видом на озеро, построенная на месте старинного лимонария в Гардоне Ривь…
Вилла 5 спаленв Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
6 Количество комнат 400 м²
€ 980,000
GA-V001304. ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ВИЛЛА В DESENZANO DEL GARDAУдобно расположенный в …
Вилла 5 спаленв Zambrone, Италия
Вилла 5 спален
Zambrone, Италия
3 ванных комнат 200 м²
€ 430,000
Продается двухэтажная вилла в Калабрии, в 3 минутах езды от белоснежного лазурного пляжа нед…
Вилла 4 спальнив Cernobbio, Италия
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат 250 м²
€ 2,200,000
VB-10110. Панорамная вилла в ЧерноббьоВилла площадью 250 кв.м расположена в 10 минутах езды …
Вилла 5 спаленв Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
6 Количество комнат 600 м²
€ 3,450,000
ABI-1122A. Престижная вилла в Мониге дель Гарда Престижная вилла, совмещающая в себе традици…
Таунхаус 10 комнатв Lapedona, Италия
Таунхаус 10 комнат
Lapedona, Италия
10 Количество комнат 270 м²
Цена по запросу
Отдельный полуоткрытый (внутренне недостроенный) с продажами в морской стороне, состоящий из…
Квартира 3 спальнив Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат 150 м²
€ 80,692
Панорамный апт расположен на Виа Лоренцо Панепинто / Пьяцца Орологио ( Бивона ) на 4 этаже, …
Вилла 3 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Вилла 3 спальни
San Martino di Lupari, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 450,000
Двух и одноквартирные виллы, различного размера, расположенны в 700 метрах от пляжа в Лидо д…
Квартира 2 спальнив Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
1 ванных комнат 70 м²
€ 39,893
Квартира на втором этаже на главной улице Санто Стефано Кискина, которая занимает площадь ок…
Дом 8 комнатв Campofilone, Италия
Дом 8 комнат
Campofilone, Италия
8 Количество комнат 160 м²
Цена по запросу
Сельский дом площадью 260 кв.м. с 1980-х годов в отличном состоянии на трех уровнях с гостин…
Дом 11 комнатв Терни, Италия
Дом 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат 260 м²
Цена по запросу
Обычно холмистая земля площадью 42 000 квадратных метров для пахотных земель, обращенных на …

Параметры недвижимости в Италии

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти