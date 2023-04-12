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Купить пентхаус с видом на море в Италии

Ломбардия
28
Брешиа
22
Desenzano del Garda
16
Трентино - Альто-Адидже
7
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
6
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
6
Бергамо
5
Сардиния
4
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2 объекта найдено
Пентхаус 2 спальнив Бордигера, Италия
Пентхаус 2 спальни
Бордигера, Италия
130 м²
€ 1,800,000
Роскошный апартамент расположен в Бордигере, Лигурия. Здание оснащено лифтом. Дом окружен са…
Пентхаус 2 спальнив Римини, Италия
Пентхаус 2 спальни
Римини, Италия
120 м²
€ 600,000
Красивый пентхаус расположен в историческом центре города Римини, Эмилия – Романия. Площадь …

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