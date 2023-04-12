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Купить пентхаус с видом на горы в Италии

Ломбардия
28
Брешиа
22
Desenzano del Garda
16
Трентино - Альто-Адидже
7
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
6
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
6
Бергамо
5
Сардиния
4
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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальнив Murta Maria, Италия
Пентхаус 4 спальни
Murta Maria, Италия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² 5/5 Этаж
€ 1,380,000
!!!!! Специальное предложение по цене до 1 мая 2023. Евро 1.250.000,00 !!!!!!!! Пентха…

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