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Жильё с видом на море в Ostuni, Италия

4 объекта найдено
Дом в Ostuni, Италия
Дом
Ostuni, Италия
4 м²
€ 750,000
Элегантный дом – трулли расположен в тихом районе в 7 км от Остуни, Апулия.  Вилла окружена …
Дом 5 спален в Ostuni, Италия
Дом 5 спален
Ostuni, Италия
250 м²
€ 950,000
Симпатичный дом, построенный в типичном пулийском стиле, расположен в 7 км от Остуни, Апулия…
Дом 3 спальни в Ostuni, Италия
Дом 3 спальни
Ostuni, Италия
100 м²
€ 390,000
Симпатичный дом находится всего в 3 км от Остуни, Апулия. Площадь виллы составляет 100 кв. м…
Вилла 4 спальни в Ostuni, Италия
Вилла 4 спальни
Ostuni, Италия
350 м²
€ 2,550,000
Апулия, роскошная вилла с видом на море и горы. Дом располагается рядом курортным городом Са…
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