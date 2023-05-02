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Дома с видом на горы в Orvieto, Италия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Orvieto, Италия
Дом 4 спальни
Orvieto, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 558 м² Количество этажей 3
€ 450,000
В тихом, очень красивом месте Торре Сан Северо, недалеко от Орвиетто 12км, Витербо 35км, озе…
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