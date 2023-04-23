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Квартиры в Ortona, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Ortona, Италия
Квартира 3 спальни
Ortona, Италия
4 Количество комнат 190 м²
€ 150,000
IT-. Предлагаем на продажу современную и оригинальную квартиру 190 кв.м.Предлагаем на продаж…
Квартира 3 спальни в Ortona, Италия
Квартира 3 спальни
Ortona, Италия
4 Количество комнат 142 м²
€ 167,000
IT-. Предлагается на продажу светлые двухуровневые апартаменты 142 кв.м.Предлагается  …
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