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Купить квартиру в Omegna, Италия

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3 объекта найдено
Квартира 4 спальнив Omegna, Италия
Квартира 4 спальни
Omegna, Италия
5 Количество комнат 120 м²
€ 250,000
ISM-060417-17. Апартаменты с видом на красивое озеро - ОртаОменья, в тихом жилом районе пред…
Квартира 4 спальнив Omegna, Италия
Квартира 4 спальни
Omegna, Италия
5 Количество комнат 160 м²
€ 280,000
ISM-060417-18. Престижная квартира в городе Оменья на озере ОртаОменья, в историческом центр…
Квартира 3 спальнив Omegna, Италия
Квартира 3 спальни
Omegna, Италия
4 Количество комнат 125 м²
€ 235,000
ISM-060417-19. Квартира с видом на озеро в городе ОменьяВ жилом районе над озером Орта в го…
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