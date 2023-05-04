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Пентхаусы с видом на горы в Ольбия, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни в Murta Maria, Италия
Пентхаус 4 спальни
Murta Maria, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 5/5
€ 1,150,000
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