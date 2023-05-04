Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Сардиния
  4. Сассари
  5. Ольбия

Жильё в Ольбия, Италия

7 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Pittulongu, Италия
Вилла 2 спальни
Pittulongu, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
€ 3,500,000
Пентхаус 4 спальни в Murta Maria, Италия
Пентхаус 4 спальни
Murta Maria, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 5/5
€ 1,150,000
Вилла 3 спальни в Ольбия, Италия
Вилла 3 спальни
Ольбия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€ 1,100,000
Вилла 10 спален в Porto Rotondo, Италия
Вилла 10 спален
Porto Rotondo, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 400 м²
€ 2,600,000
Дом 700 спален в Ольбия, Италия
Дом 700 спален
Ольбия, Италия
Количество спален 700
Площадь 3 м²
€ 1,100,000
Квартира в Ольбия, Италия
Квартира
Ольбия, Италия
Площадь 1 м²
€ 102,000
Квартира в Ольбия, Италия
Квартира
Ольбия, Италия
Площадь 1 м²
€ 71,600
Realting.com
Перейти