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Виллы с видом на горы в Нуоро, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Austis, Италия
Вилла 2 спальни
Austis, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
€ 350,000
Новая вилла, в небольшом туристическом комплексе состоящем из семи единиц. Коммерческая пло…
Вилла 2 спальни в Austis, Италия
Вилла 2 спальни
Austis, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€ 339,000
Новая, полностью меблированная, вилла, в небольшом туристическом комплексе состоящем из семи…

Параметры недвижимости в Нуоро, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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