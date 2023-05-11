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Виллы в Нуоро, Италия

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9 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Mamujada Mamoiada, Италия
Вилла 4 спальни
Mamujada Mamoiada, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
€ 700,000
Вилла в Austis, Италия
Вилла
Austis, Италия
Площадь 1 380 м²
Цена по запросу
Вилла в Austis, Италия
Вилла
Austis, Италия
Площадь 39 000 м²
Цена по запросу
Вилла в Austis, Италия
Вилла
Austis, Италия
Площадь 200 м²
€ 450,000
Вилла в Austis, Италия
Вилла
Austis, Италия
Площадь 205 м²
€ 1,350,000
Вилла 2 спальни в Austis, Италия
Вилла 2 спальни
Austis, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
€ 350,000
Вилла 2 спальни в Austis, Италия
Вилла 2 спальни
Austis, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€ 339,000
Вилла в Austis, Италия
Вилла
Austis, Италия
Площадь 202 м²
€ 9,000,000
Вилла 6 спален в Austis, Италия
Вилла 6 спален
Austis, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
€ 4,650,000

Параметры недвижимости в Нуоро, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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