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Жильё с бассейном в Нуоро, Италия

4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Mamujada Mamoiada, Италия
Вилла 4 спальни
Mamujada Mamoiada, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
€ 700,000
Вилла в Austis, Италия
Вилла
Austis, Италия
Площадь 200 м²
€ 450,000
Квартира 2 спальни в Austis, Италия
Квартира 2 спальни
Austis, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 685,000
Вилла 2 спальни в Austis, Италия
Вилла 2 спальни
Austis, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
€ 350,000

Параметры недвижимости в Нуоро, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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