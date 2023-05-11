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Жильё с видом на море в Нуоро, Италия

1 объект найдено
Вилла 6 спален в Austis, Италия
Вилла 6 спален
Austis, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
€ 4,650,000

Параметры недвижимости в Нуоро, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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