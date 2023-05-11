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Квартиры с бассейном в Нуоро, Италия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Austis, Италия
Квартира 2 спальни
Austis, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 685,000

Параметры недвижимости в Нуоро, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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