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Виллы с видом на горы в Новара, Италия

Arona
17
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Pettenasco, Италия
Вилла 4 спальни
Pettenasco, Италия
6 ванных комнат 689 м²
€ 3,850,000
Современная вилла в Петтенаско расположена на озере Орта в Пьемонте, провинция Новара. Вилла…

Параметры недвижимости в Новара, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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