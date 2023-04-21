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Виллы возле озера в Новара, Италия

Arona
17
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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Pettenasco, Италия
Вилла 4 спальни
Pettenasco, Италия
6 ванных комнат 689 м²
€ 3,850,000
Современная вилла в Петтенаско расположена на озере Орта в Пьемонте, провинция Новара. Вилла…
Вилла в Arona, Италия
Вилла
Arona, Италия
4 м²
€ 2,500,000
Элегантная вилла построена современным архитектором, расположена в Ароне, Пьемонт. Композиц…
Вилла 2 спальни в Arona, Италия
Вилла 2 спальни
Arona, Италия
275 м²
€ 990,000
Панорамная вилла расположена в популярном городе Арона, Пьемонт. Из дома открывается потряса…

Параметры недвижимости в Новара, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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