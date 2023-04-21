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11 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Lesa, Италия
4 Количество комнат
120 м²
€ 275,000
FP-T404. Леза, квартира на продажу на берегу озераПродается хорошая квартира на берегу озера…
Квартира 4 спальни
Arona, Италия
5 Количество комнат
180 м²
€ 1,800,000
FP-T528. Пентхауз в старинной вилле на холме в МейнеПентхауз в старинной вилле на холме в Ме…
Квартира 3 спальни
Lesa, Италия
4 Количество комнат
153 м²
€ 260,000
FP-T523. Красивейшая двухэтажная квартира в Лезе, в нескольких шагах от озера МаджореКрасиве…
Квартира 2 спальни
Orta San Giulio, Италия
3 Количество комнат
194 м²
€ 350,000
FP-T311. На холме в Мьязино элегантная квартира с изумительным видом на озеро ОртаНа холме в…
Квартира 4 спальни
Orta San Giulio, Италия
5 Количество комнат
296 м²
€ 950,000
FP-T503. АПАРТАМЕНТЫ НА ПРОДАЖУ НА ОЗЕРЕ ОРТАНа берегу озера Орта в элегантной старинной вил…
Квартира 3 спальни
Arona, Италия
4 Количество комнат
160 м²
€ 330,000
FP-T445. Двухуровневый пентхаус с прекрасным видом на озеро МаджореВ Мейне, в нескольких шаг…
Квартира 3 спальни
Massino Visconti, Италия
4 Количество комнат
125 м²
€ 420,000
PL- PR_A05. Квартира в жилом комплексе с бассейномОзеро Маджоре. Леза. Комфортабельная кварт…
Квартира 3 спальни
Pella, Италия
4 Количество комнат
€ 330,000
ISM-060417-1. Апартаменты на первой линии озера ОртаИсторическая вилла “Елена” была полность…
Квартира 3 спальни
Castelletto sopra Ticino, Италия
4 Количество комнат
162 м²
€ 750,000
FP-T545. Роскошные апартаменты в стиле либерти 1910 годаВ Кастеллетто Тичино, в нескольких к…
Квартира 2 спальни
Arona, Италия
3 Количество комнат
86 м²
€ 415,000
VB-11080. Апартаменты на озере МаджореНедвижимость расположена в резиденции "Изола дель Боск…
Квартира 4 спальни
Castelletto sopra Ticino, Италия
5 Количество комнат
162 м²
€ 650,000
VB-20071. Апартаменты на продажу в Кастеллетто Тичино с видом на рекуВ Кастеллетто Тичино, в…
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