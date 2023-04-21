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Arona
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54 объекта найдено
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Вилла 5 спален
Castelletto sopra Ticino, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 3,000,000
VB-11105. Вилла Таранто в Национальном парке Тичино на озере Маджоре Недвижимость прекрасно …
Квартира 3 спальни
Lesa, Италия
4 Количество комнат
120 м²
€ 275,000
FP-T404. Леза, квартира на продажу на берегу озераПродается хорошая квартира на берегу озера…
Вилла 5 спален
Arona, Италия
6 Количество комнат
1 400 м²
€ 2,900,000
FP-T915. Большое владение на продажу на первом холме АронаБольшое эксклюзивное владение на …
Вилла
Gozzano, Италия
640 м²
€ 3,000,000
FP-T961. Престижная вилла с парком на озере ОртаПродается престижная вилла в Гоццано, с видо…
Вилла 5 спален
Castelletto sopra Ticino, Италия
6 Количество комнат
642 м²
€ 3,900,000
FP-T987. Продано! Вилла на берегу реки ТичиноИсторическая вилла конца ‘700 годов на берегу р…
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4 Количество комнат
183 м²
€ 590,000
FP-T609. Часть дома в резиденциальном комплексе в МейнеВ Мейне в престижной резиденции прямо…
Квартира 4 спальни
Arona, Италия
5 Количество комнат
180 м²
€ 1,800,000
FP-T528. Пентхауз в старинной вилле на холме в МейнеПентхауз в старинной вилле на холме в Ме…
Квартира 3 спальни
Lesa, Италия
4 Количество комнат
153 м²
€ 260,000
FP-T523. Красивейшая двухэтажная квартира в Лезе, в нескольких шагах от озера МаджореКрасиве…
Квартира 2 спальни
Orta San Giulio, Италия
3 Количество комнат
194 м²
€ 350,000
FP-T311. На холме в Мьязино элегантная квартира с изумительным видом на озеро ОртаНа холме в…
Вилла 4 спальни
Pettenasco, Италия
5 Количество комнат
689 м²
€ 5,000,000
FP-932. Элитная современная вилла в городе Петтенаско, озеро ОртаДва открытых бассейна, один…
Вилла 5 спален
Arona, Италия
6 Количество комнат
€ 2,600,000
ABI-003I . Прекрасная вилла на озере МаджореЧудесное расположение, на первой линии озера, ви…
Вилла 5 спален
Lesa, Италия
6 Количество комнат
615 м²
€ 3,500,000
FP-T813. Вилла в городке Леза. Озеро МаджореВ Лезе недалеко от центра, предлагаем недвижимос…
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4 Количество комнат
200 м²
€ 570,000
FP-T310. Продано! Вилла в городке Мейна, Озеро МаджореВилла непосредственно на берегу озера …
Вилла 5 спален
Paruzzaro, Италия
6 Количество комнат
336 м²
€ 340,000
FP-T642. Вилла в городе Паруццаро, Озеро МаджореВ Паруццаро, в спокойном и солнечном месте, …
Вилла 5 спален
Massino Visconti, Италия
6 Количество комнат
290 м²
€ 490,000
FP-T993. Вилла на продажу в Массино Висконти на холмах Озера МаджореВилла на продажу в Масси…
Вилла 1 спальня
Arona, Италия
2 Количество комнат
83 м²
€ 550,000
FP-T372. Грациозная вилла в городе Мейна на озере МаджореГрациозная вилла на озере Маджоре с…
Вилла 5 спален
Conturbia, Италия
6 Количество комнат
195 м²
€ 780,000
FP-T721. Вилла (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » Аграте-КонтурбияРядом с гольфклубом Cast…
Вилла 5 спален
Arona, Италия
6 Количество комнат
1 113 м²
€ 1,200,000
FP-T703. Вилла (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » АронаВилла, находящаяся в центральной зо…
Вилла 2 спальни
Mezzomerico, Италия
3 Количество комнат
250 м²
€ 790,000
FP-T501. Вилла 16 века в историческом центре городка МеццомерикоВ историческом центре городк…
Вилла 4 спальни
Lesa, Италия
5 Количество комнат
278 м²
€ 1,100,000
FP-T727. Вилла класса люкс с бассейном в солнечной ЛезеВилла класса люкс с бассейном на прод…
Вилла 4 спальни
Arona, Италия
5 Количество комнат
400 м²
€ 2,900,000
VB-76538. Историческая вилла в Мейне на первой линии озера Маджоре Прекрасная вилла на перво…
Вилла
Arona, Италия
410 м²
€ 2,300,000
FP-0068. Престижная современная вилла в городке МеинаПродается престижная современная и техн…
Квартира 4 спальни
Orta San Giulio, Италия
5 Количество комнат
296 м²
€ 950,000
FP-T503. АПАРТАМЕНТЫ НА ПРОДАЖУ НА ОЗЕРЕ ОРТАНа берегу озера Орта в элегантной старинной вил…
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4 Количество комнат
500 м²
€ 2,300,000
VB-20074. Современная вилла в МейнеПрестижная современная вилла, расположенная на первом хол…
Квартира 3 спальни
Arona, Италия
4 Количество комнат
160 м²
€ 330,000
FP-T445. Двухуровневый пентхаус с прекрасным видом на озеро МаджореВ Мейне, в нескольких шаг…
Вилла 3 спальни
Lesa, Италия
4 Количество комнат
100 м²
€ 430,000
VB-290118-17. Вилла в Лезе на холме с видом на озеро Маджоре и бассейномВилла в Лезе на холм…
Вилла 4 спальни
Lesa, Италия
5 Количество комнат
180 м²
€ 650,000
VB-290118-16. Небольшая вилла в Лезе на озере МаджореНебольшая вилла в Лезе на озере Маджоре…
Вилла 4 спальни
Orta San Giulio, Италия
5 Количество комнат
470 м²
€ 1,900,000
VB-290118-4. Красивая историческая обновленная вилла на первой линии озера ОртаКрасивая исто…
Вилла 4 спальни
Massino Visconti, Италия
5 Количество комнат
206 м²
€ 350,000
VB-290118-18. Новая уютная вилла с видом на озеро Маджоре в Альто ВергантеНовая уютная вилла…
Вилла 5 спален
Massino Visconti, Италия
6 Количество комнат
290 м²
€ 540,000
FP-T993. Вилла в Масино Висконти с садом и панорамным видом на озеро МаджореВилла на продажу…
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