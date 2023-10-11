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Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Ното, Италия
7
7
800 м²
Провинция Сиракузы, на берегу прекрасного залива недалеко от городка Ното в стиле барокко пр…
€1,68 млн
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