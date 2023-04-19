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Купить недвижимость в Северная Италия, Италия

2 объекта найдено
Виллав Маджоре, Италия
Вилла
Маджоре, Италия
400 м²
€ 2,750,000
Италия озеро Маджоре Пьемонт, г.Бавено Старинная вилла с парком …
Виллав Маджоре, Италия
Вилла
Маджоре, Италия
€ 2,800,000
Италия Пьемонт Вербания, г. Палланца Историческая вилла после реставраци…

Параметры недвижимости в Северная Италия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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